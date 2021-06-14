تسجيل
19:00 GMT14 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو

    وعد بإزاحتها قريبا... ما مصير نتنياهو وما الأوراق التي يملكها لإسقاط حكومة بينت؟

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1049241940_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_5ec4bbdba9c1633e8484df1c2eefcef5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106141049248734-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%9F/

    في الوقت الذي أكد فيه كثيرون انتهاء حقبته الحكومية ومستقبله السياسي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه سيسقط حكومة بينت في وقت قريب.

    ويراهن نتنياهو على صعوبة صمود الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يتكون من أحزاب متنوعة ذات أيديولوجيات مختلفة، حيث أكد المراقبون أن الحكومة الحالية لن تستمر لأكثر من عام على أقصى تقدير.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    لأول مرة منذ 12 عاما... لحظة جلوس نتنياهو على مقعد رئيس المعارضة... فيديو

    ويطرح البعض تساؤلات بشأن الأوراق التي يملكها نتنياهو من مقعد المعارضة لإسقاط حكومة بينت، وعن مستقبله السياسي في ظل الملاحقة القضائية والمحاكمات التي تنتظره.

    نتنياهو يهدد

    أعرب نتنياهو في كلمة له في الكنيست أنه ومن مقعد رئيس المعارضة سيعمل على إسقاط حكومة بينت "أسرع مما يتخيله الكثيرون".

    وقال نتنياهو قبل إعلان تنصيب الحكومة الجديدة إن "حكومة لا تستطيع أن تقف بقوة أمام المجتمع الدولي في الأمور التي تحسم وجودنا لا تستحق أن تقود إسرائيل ولو ليوم واحد وهذه هي الحكومة القادمة".

    وتابع: "في إيران يحتلفون بأن حكومة مترهلة وضعيفة ستحكم إسرائيل وستستقيم من إملاءات المجتمع الدولي".
    ووجّه نتنياهو رسالة إلى إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" في قطاع غزة، قائلا:
    "سأكون في المعارضة صوتا قويا".

    ولفت إلى أن التحدي الثاني بعد التحدي الإيراني هو منع إقامة دولة فلسطينية "تهدد وجودنا"، مؤكدا أن أعضاء في حكومة بينيت يعارضون بناء المستوطنات ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

    وتضم الحكومة الجديدة 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، بداية من اليمين مرورا بالوسط وصولا إلى حزب "ميرتس" اليساري.

    محاولات نتنياهو

    اعتبر منصور دهامشة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ووكيل القائمة المشتركة، أن بنيامين نتنياهو لا يملك بشكل شخصي الأوراق التي تمكنه من إسقاط حكومة التغيير التي يترأسها نفتالي بينت، كما زعم.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الإشكالية الحقيقية تكمن في تركيبة الحكومة الإسرائيلية نفسها، لديها إشكالية في الاستمرار لفترة طويلة، بسبب التناقضات التي تحتوي عليها، وكون أعضائها من ائتلافات مختلفة لكل مشارب الخارطة السياسية.

    ويرى دهامشة أن التناقضات السياسية والأيديولوجية التي تحتوي عليها هذه الحكومة، تجعل من الصعب استمرارها لفترة كبيرة، لذلك لن تتمكن من اتخاذ مواقف سياسية صعبة، أو الدخول في قضايا مصيرية وستكتفي بمعالجة الأمور الحياتية اليومية فقط لا غير.

    ويعتقد وكيل القائمة المشتركة أن بنيامين نتنياهو يعتمد على هذه التناقضات، ويقول إنه سيعمل على إسقاط هذه الحكومة من خلال نقاط الضعف الخاصة بتنويع مركبات الحكومة، لكن من المتوقع أن تسعى هذه المركبات للاستمرار وقد تنجح في إبقاء الحكومة قائمة لمدة عام، وليس أكثر.

    وبشأن المستقبل السياسي لنتنياهو، أكد أن هناك تراجعًا كبيرًا متوقعًا له داخل حزب الليكود، وفي إسرائيل بشكل عام، خاصة مع استمرار المحاكمات ضده، موضحًا أن نتنياهو ذهب بدون رجعة.

    انهيار قريب

    بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، إنه على الرغم من حصول بينت وتحالفه على ثقة الكنيست بدعم 60 عضوا ومعارضة 59، وإلا أن نتنياهو لم يسلم لذلك.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن ائتلاف الحكومة الإسرائيلية هش، ونتنياهو يراهن على تفككه أمام أي موقف قادم، وينتظر حينها للانقضاض على الحكومة وإعادة بنائها تحت رئاسته، أو على أقل تقدير خوض انتخابات للمرة الخامسة.

    ويرى أن نتنياهو الذي سيقود المعارضة في الفترة القادمة أمامه مصيران، الأول البقاء رئيس حزب الليكود دون تفكك وقيادة المعارضة عبر الحزب وحلفائه من الأحزاب الدينية وانتظار وقوع الحكومة وتحقيق هدفه.
    أما الثاني – والكلام لا يزال على لسان الرقب- يتمثل في سيطرة القضاء على نتنياهو ومحاكمته بقضايا الفساد وسجنه، وبالتالي انتهائه سياسيا وتفكك حزب الليكود بعده بشكل كبير لعدم وجود شخصية جامعة في الليكود مثل نتنياهو.
    ويتوقع القيادي في "فتح"، أن كلا الأمرين متساويان في الاحتمالات، مؤكدًا أنه من الصعب استمرار حكومة التناقضات التي تجمع أقصى اليمين بأقصي اليسار، وأن انهيارها سيكون أقرب مما يتصوره البعض.

    ومن المقرر أن يتولى نفتالي بينت، زعيم حزب "يمينا"، رئاسة الوزراء حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023 في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، وسيسلم السلطة بعد ذلك إلى يائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد" الوسطي، لمدة عامين آخرين.

    انظر أيضا:

    "الحريديون" عن حكومة "بينت": ستغير هوية إسرائيل
    بينت: عهد إقامة دولة فلسطينية قد انتهى
    لماذا هدد بينت بشن حرب على غزة ولبنان... وما تأثير تصريحاته على الحكومة الجديدة؟
    بعد إعلان بينت انضمامه لتحالف لابيد.. ما الأوراق التي يملكها نتنياهو لإفشالهما؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    حكومة التغيير الإسرائيلية
    حكومة "التغيير" الإسرائيلية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك