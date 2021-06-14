صعيدية تكسر التقاليد وتدرب الرجال على "البوكس" في صعيد مصر... صور

مصر بلد العجائب، هكذا يقال عن مصر دائما، نتيجة لما تذخر به من آثار وكنوز تاريخية، لكن في الحقيقة ليس هذا فقط سر تفردها، بل لأنك ترى فيها دائما ما لا تتوقعه أبدا.

هذه المرة من صعيد مصر، حيث العادات الراسخة، والمجتمع المحافظ، والتقاليد الثابتة، فتأتي فتاة لتكسر الصورة النمطية المؤخذة عن الصعيد المصري، صباح عبد الحليم صقر، امرأة تدرب الرجال على الملاكمة.

تقيم صباح في مدينة بني سويف، حوالي مئة كيلو متر جنوبي القاهرة، حيث عادة ما تقلص التقاليد أدوار المرأة، على خلاف العاصمة التي تمنح النساء الفرص.

تقول صباح، (36 عاما )، إنها ""بدأت البوكس صدفة... ما كنتش حابة البوكس ... كنت بخاف على وشي وكدة"، وتضيف لـ"رويترز" أن الذي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها.

© REUTERS / RANIA GOMAA صباح عبد الحليم صقر، امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر

في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في بني سويف تدرب صباح الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع، وتقول إنهم (الشباب) "ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول إنت عارف موضوع الصعيد بالنسبة لهم التمرينات والحاجات دي في البوكس بالذات كان صعب وكون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن فدي اللي كانت أصعب شوية".

تدرب نحو 20 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وتؤكد أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم، وتضيف: "تقبلوا (الشباب) الوضع.. لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زى الولد تمرينات قاسية جدا وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع إنهم حبوا إن يبقى تمرين بجد".

© REUTERS / RANIA GOMAA صباح عبد الحليم صقر، امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر

فازت صباح في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين، وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد.

من جانبه قال عمرو صلاح الدين المتدرب "في الأول والله هو أنا ماكنتش حابب الموضوع ده خالص، يعنى إن البنت تدرب ولد دى حاجة مش كويسة أوى، أو مش مستحبة في الصعيد يعنى".

وأضاف: "بس مع ما شاء الله خبرتها وتفوقها خصوصا في بلد أرياف مفيهاش مدربين كتير يعنى في مجال البوكس فبدأنا نمشي معاها خطوة خطوة ونتقبل إنها تدربنا يعنى والحمد لله كويسة جدا في التدريب واحنا بنتحسن معاها في التدريب".