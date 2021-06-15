إتلاف أطنان من حليب الأطفال في لبنان

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صور تظهر إتلاف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء مدة صلاحيتها، في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة توافر هذه السلعة الغذائية.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية بأن كمية الحليب قدرت بنحو 20 طنا وكانت مخصصة للأطفال الرضع ولحتى 3 سنوات.

في ناس عم تشرب ولادها مي و سكر

وفي ٢٠ طن حليب اطفال رح ينتلفوا

الجشع منعن يفرطوا فيين حتى لما صاروا Near expired pic.twitter.com/nsiGOmgNkN — 🎭erinA😷🇱🇧 (@LaSconosciutAAA) June 14, 2021

​وأشارت إلى أن "هذه الكميات كانت مخبأة في أحد المستودعات، وقد جرى إتلافها بعد انتهاء فترة صلاحية استخدامها".