"رسالة خطية" من وزير الخارجية القطري إلى نظيره السعودي

تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة خطية من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن "القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى المملكة العربية السعودية قام بتسليم الرسالة في اجتماعه مع نائب وزير الخارجية السعودي"، مشيرة إلى أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتسلم رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر لدى المملكة العربية السعودية في اجتماعه مع نائب وزير الخارجية السعودي.#قنا pic.twitter.com/GYtOMwLdrH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 14, 2021

​وكان أمير دولة قطر، الشيقخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعوديي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعقدا الطرفان جلسة مباحثات تبادل فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وجداءت زيارة أمير قطر للمملكة، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر الزيارة الثانية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.