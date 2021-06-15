حرائق في مستوطنات قرب غزة... والجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

اندلعت، اليوم الثلاثاء، حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، يشتبه في أنها ناجمة عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين يهود مسيرة استفزازية في القدس الشرقية.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اندلع حريقان في مستوطنات بمجلس "شعار هنيغيف" الإقليمي في منطقة غلاف غزة.

وأضافت أن تحقيقات جارية لمعرفة ما إن كان الحريقان ناجمان عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

تأتي تلك التطورات قبل ساعات من انطلاق "مسيرة الأعلام" التي ستجوب البلدة القديمة بالقدس ويؤدي المشاركون فيها رقصة في منطقة باب العامود العربية أحد أبواب البلدة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

وأمس الإثنين، قالت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إلى إن"مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، داعية المقدسيين والفلسطينيين داخل إسرائيل إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الإثنين على تنظيم المسيرة بعد تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" مع قادة أجهزة الأمن.

فيما كشفت قناة "كان" عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.

والشهر الماضي، اندلعت جولة قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعدما انتهت مهلة حددتها الأخيرة لتل أبيب لسحب جنودها من المسجد الأقصى الذي اقتحمته الشرطة الإسرائيلية آنذاك ومن حي باب العامود والشيخ جراح بالقدس.

من جانبها، ذكرت القناة "13" في التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي أبلغ قادة الوحدات بالجيش بضرورة الاستعداد لاحتمال اندلاع جولة قثال جديدة مع الفصائل الفلسطينية على خلفية "مسيرة الأعلام"، التي انتشر نحو 2000 شرطي إسرائيلي في القدس لتأمينها.

מצעד הדגלים אושר; הרמטכ״ל למפקדי היחידות: היערכו לחידוש הלחימה בעזה • @alonbd עם הפרטים המלאים >> https://t.co/hFvFGHYxNo



(צילום תמונה: דובר צה"ל) pic.twitter.com/cmp5sOR37m — חדשות 13 (@newsisrael13) June 14, 2021

فيما حذرت واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، من عواقب تنظيم المسيرة، ودعت إسرائيل والفلسطينيين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نعتقد أنه من الضروري تجنب الخطوات التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.