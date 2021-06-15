وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية تشيد بالعلاقات مع قطر وأهمية تعزيزها

شددت نائب رئيس ​مجلس الوزراء،​ وزيرة الدفاع، وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ​زينة عكر​، على ضرورة الحفاظ على العلاقات المميزة مع قطر التي فتحت أبوابها للبنانيين، وقدمت المساعدات لهم في كل الأزمات.

ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات الوزيرة عكر التي دعت إلى أهمية الالتفاف والتضامن والتضحية من أجل لبنان في هذه المرحلة، والسعي إلى تعزيز قدرات بلدهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها".

وحثت عكر أبناء الجالية اللبنانية في قطر على "السعي لمساعدة عائلاتهم وذويهم ودعم بلدهم، وزيارة لبنان خلال هذا الصيف وتنشيط السياحة بعد أن بدأ لبنان بالسيطرة على تداعيات وباء كورونا"، وتمنت "الإسراع في تأليف حكومة من أجل استعادة ​المؤسسات الدستورية​ دورها وإنقاذ لبنان من المحنة التي تواجهه".

وكانت عكر قد استهلت زيارتها بلقاء سفيرة لبنان في قطر فرح بري وأركان ​السفارة​، وكان عرض لعمل السفارة من الناحية الإدارية ولا سيما تلبية حاجات اللبنانيين من أبناء الجالية.

وأثنت عكر على "الجهود المبذولة من أجل تسهيل متطلبات اللبنانيين، لا سيما خلال الفترة الماضية في ظل انتشار وباء كورونا".