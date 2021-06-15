لبنان يشكر العراق مجددا على دعمه

قدمت وزيرة الخارجية والمغتربين اللبنانية زينة عكر، اليوم الثلاثاء، شكرها للعراق حكومة وشعبا على وقوفهم وتقديم الدعم والمؤازرة للشعب اللبناني.

وجاء شكر عكر على هامش لقاء جمعها، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر.

وعبرت وزيرة الخارجية اللبنانية عن متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه أشاد وزير الخارجية العراقي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت.

نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة تقدم شكرها للعراق حكومةً وشعباً على وقوفهم وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبنانيّ



التقى وزير الخارجيَّة السيَّد فؤاد حسين اليوم الثلاثاء 15 حزيران 2021 مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة السيَّدة زينة عكر. pic.twitter.com/YsPcIFSXr2 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 15, 2021

وفي السياق نفسه أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، عن شكره إلى العراق بعد مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تواصل هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية دعمهم للبنان "في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها".

2/2 شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها.

ونوه الكاظمي بالدور الذي لعبه الرئيس دياب في ظل ظروف صعبة جداً، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية#مجلس_الوزراء #حسان_دياب @MAKadhimi pic.twitter.com/XDlt6CNqqn — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 9, 2021

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن رئيسها حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.