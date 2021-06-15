من أجل السعودية ودول الخليج... باكستان تتخذ قرارا بشأن نوعية لقاحات كورونا

اتخذت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران، قرارا بشان نوعية لقاحات كورونا المستخدمة في البلاد، من أجل عامليها في السعودية ودول الخليج.

وقال مسؤول في قطاع الصحة لوكالة "رويترز" إن باكستان ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاما بلقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك للمساعدة في تطعيم من يرغبون في السفر للدراسة أو العمل في الخارج، خاصة بالسعودية.

وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على تحويلات العاملين بالسعودية.

وتستخدم باكستان بشكل أساسي لقاحات سينوفارم وكانسينوبايو وسينوفاك في حملتها للتطعيم، وكانت حتى الآن تستخدم لقاح

أسترا زينيكا" فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما.

وقال فيصل سلطان، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لقطاع الصحة، إن السلطات السعودية لم تقر اللقاحات الصينية، ولذلك لا يزال يتعين على من تلقوها البقاء في الحجر الصحي، وهو أمر مكلف بالنسبة للكثيرين.

وأشار سلطان إلى أنه اعتبارا من اليوم رفعنا حظر استخدام لقاح "أسترا زينيكا"، لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وأقرت السعودية أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19 للوافدين إلى أراضيها الراغبين في تجنب الدخول في الحجر الصحي، هي "أسترا زينيكا" و"فايزر" و"مودرنا" و"جونسون آند جونسون".

وتلقت باكستان 1.2 مليون جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" من برنامج كوفاكس.

وقال سلطان إن الحكومة تستخدم أنواتها الدبلوماسية، لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستقر لقاحات صينية في المستقبل.