لن نقبل بذلك... وزير خارجية مصر يوجه رسائل قوية إلى إثيوبيا من "قمة قطر"

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إثيوبيا تسعى إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر.

وأضاف شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية أن "إثيوبيا تتغافل عمدا وتعارض كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية".

وقال إن "إثيوبيا مسؤولة عن فشل كافة جولات التفاوض حول سد النهضة، مشددا على أن الملء الثاني لخزان السد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ.

وتابع "صبرنا تعرض لاختبارات عدة ومصر تتصرف بمسؤولية إزاء أزمة سد النهضة من منطلق إدراكها بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة".

يتبع...