أبوالغيط: يوجد دعم عربي قوي لمصر والسودان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك دعما عربيا قويا لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

ولفت أبو الغيط إلى أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان في هذه القضية، مشيرا إلى أن أمن الدولتين يمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

🔴 #عاجل | الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: لمست دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي#TeNTV pic.twitter.com/hRSOBJRw9g — TeN TV (@TeNTVEG) June 15, 2021

​وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن الجامعة تعتزم مناشدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال أبو الغيط إنه كلف لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن أزمة سد النهضة.

الآن...يُشارك وزير الخارجية #سامح_شكري في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، ويؤكد على موقف #مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها. pic.twitter.com/s14VZakiDA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 15, 2021

ويعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا، في الدوحة، للتنسيق والتشاور في عدد من القضايا التي تهم الشعوب العربية، ومنها قضية سد النهضة، الذي تقول مصر إن إصرار إثيوبيا على عملية الملء دون اتفاق يخالف القانون الدولي.

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثنى على ما وصفه بسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية، بناء على دعوة من مصر، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع صورة كاملة لما يجري بشأن مفاوضات سد النهضة أمام الدول العربية.



ولفت شكري إلى تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، مشيرا إلى تعنت الإثيوبيين إزاء أي مقترحات أو مبادرات لحل هذه القضية، التي يرجع تاريخها إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد، ولم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف منذ ذلك الحين، خاصة أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما من التصرفات الأحادية لأديس أبابا، دون مراعاة مصالح دولتي المصب.