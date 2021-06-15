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    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    أبوالغيط: يوجد دعم عربي قوي لمصر والسودان

    © AFP 2021 / -
    العالم العربي
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    قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك دعما عربيا قويا لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

    ولفت أبو الغيط إلى أنه لمس دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان في هذه القضية، مشيرا إلى أن أمن الدولتين يمثل جزءا من الأمن القومي العربي.

    ​وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن الجامعة تعتزم مناشدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

    وقال أبو الغيط إنه كلف لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن أزمة سد النهضة.

    ويعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا، في الدوحة، للتنسيق والتشاور في عدد من القضايا التي تهم الشعوب العربية، ومنها قضية سد النهضة، الذي تقول مصر إن إصرار إثيوبيا على عملية الملء دون اتفاق يخالف القانون الدولي.

    يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثنى على ما وصفه بسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية، بناء على دعوة من مصر، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع صورة كاملة لما يجري بشأن مفاوضات سد النهضة أمام الدول العربية.


    ولفت شكري إلى تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، مشيرا إلى تعنت الإثيوبيين إزاء أي مقترحات أو مبادرات لحل هذه القضية، التي يرجع تاريخها إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد، ولم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف منذ ذلك الحين، خاصة أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما من التصرفات الأحادية لأديس أبابا، دون مراعاة مصالح دولتي المصب.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

     

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