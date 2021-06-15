قناة عبرية تضرب موعدا لعقد قمة بين إسرائيل ودول خليجية احتفالا بالتطبيع

ذكرت قناة عبرية، أمس الإثنين، أن هناك اتصالات مكثفة لعقد لقاء قمة بين إسرائيل ودول خليجية والولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع مع تل أبيب.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، بأن هناك اتصالات لعقد لقاء قمة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بمناسبة مرور عام كامل على بدء التطبيع بين البحرين والإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

לציון שנה להסכמי הנורמליזציה: מתקיימים מגעים למפגש פסגה בספטמבר בין ישראל, ארה"ב ומנהיגי מדינות המפרץ - טרם נקבע מיקומו. @gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/dAclOkpgxe — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2021

وأكدت القناة العبرية أنه لم يتحدد بعد مقر انعقاد القمة التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة ودول خليجية لم تسمها، ولكن يبدو أنه ستكون الإمارات والبحرين، كونهما هما الدولتان اللتان وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت القناة أن إسرائيل تأمل في فتح الباب، مجددا، أمام تطبيع دول عربية وخليجية أخرى مع بلادها، كما جرى العام الماضي، خلال ولاية بنيامين نتنياهو، وبأن القمة التي ستعقد في شهر سبتمبر، ستجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، مع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وقادة دول خليجية.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، سبق أن أجرى اتصالات عدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمهيدا لعقد مثل هذه القمة.