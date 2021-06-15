تسجيل
16:44 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021

    وسط تحذيرات من الانهيار… ما مصير مبادرة "العسكريين المتقاعدين" لحل الأزمة في تونس؟

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742322_0:0:3401:1914_1200x675_80_0_0_6cdfb8d624164a3b9546fb48329c3dff.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106151049256838-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/

    كشف أحد الضباط العسكريين المتقاعدين مصير المبادرة، التي تم طرحها نهاية مايو/ آيار الماضي، لحل الأزمة في تونس، لدفع جميع الأطراف إلى الحوار الوطني وتصفية المناخ السياسي في البلاد.

    وطالب العسكريون حينها بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح وتجنيبها أي عواقب قد تطرأ على المشهد، وأن الدافع وراء رسالتهم هو التنبه لـ  "المخاطر الجسيمة التي تهدد البلاد" نتيجة الأزمة المتفاقمة.

    تونس
    © flickr.com / Cernavoda
    تونس... هل تنجح مبادرة الحوار الوطني في لم شتات السياسيين وحل أزمة البلاد؟
    وتشير الأحداث المتتالية في تونس إلى حالة من الغليان في الشارع التونسي، خاصة في ظل تفاقم الأزمة، وعدم الانخراط في أي مبادرة للحوار الوطني أو حل الأزمة بين الأطراف السياسية.

    فيما حذر اقتصاديون من انهيار الوضع في تونس، خاصة مع التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا وتراجع التصنيف الائتماني لتونس.

    وقال العميد مختار بن نصر، أحد الموقعين على الرسالة، إنها لا علاقة لها بأي طرف سياسي. 

    وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن المبادرة جاءت من طرف الجنرال محمد المؤدب، الذي اقترحها على المجموعة الموقعة، بعد تحليل عميق للوضع وفهم عميق لاستفحال الأزمة السياسية، والقناعة بأن رئيس الجمهورية الضامن للدستور، ورئيس مجلس الأمن القومي هو الوحيد القادر على تجميع مختلف الفرقاء، والدفع نحو حلحلة الأزمة.

    وفيما يتعلق بالتفاعل مع المبادرة أو النتائج التي توصلت إليها، أوضح أنه لا يوجد أي تجاوب حتى الآن مع الرسالة، فيما ارتفعت أصوات مشابهة بعد طرحها تطالب الرئيس بحلحلة الأزمة من عدة أطراف سياسية وحقوقية ونقابية، ومن المجتمع المدني.

    وأوضح أن السياسيين دخلوا في جدل "لجهلهم" بأبسط القوانين العسكرية، وتهيبوا من ضرب حياد المؤسسة العسكرية، بينما الرسالة قدمها عسكريون متقاعدون، لا ينتمون حتى لجيش الاحتياط.

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    الرئيس التونسي: مستعد لاتخاذ قرارات جريئة لتجاوز الأزمة الراهنة
    وتابع مختار بن نصر أن القانون والدستور يعتبران أن العسكري المتقاعد مواطن كامل الحقوق، وله أن يشارك بكل حرية في الحياة العامة، مشيرا إلى أن ثمة تناقض في الموقف الحالي والموقف من مشاركة العسكريين المتقاعدين في الانتخابات التشريعية أو الانتماء لأحزاب. 

    وفي هذا الإطار قال عبد القادر ساكري، الخبير الاستراتيجي التونسي، إن رسالة بعض الضباط العسكريين المتقاعدين بمثابة حدث جديد على الساحة السياسية لأنها خرجت من ضباط متقاعدين.

    وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الرسالة كانت موجهة إلى رئيس الجمهورية التونسية المنتخب وصاحب الشرعية الشعبية، وتضمنت بنودا واضحة في دعوة الرئيس إلى حوار مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وتصفية المناخ السياسي. 

    وأوضح عبد القادر ساكري، أن تقاطع المبادرة مع رغبة الحزام البرلماني الحاكم بقيادة حزب النهضة الإسلامي، دفع الكثير من الأطراف السياسية لاعتبار رسالة الضباط المتقاعدين، طوق نجاة لحركة النهضة، وأنها على ارتباط بها. 

    رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    الغنوشي: لا حل للأزمة السياسية في تونس إلا بالحوار
    ويرى الخبير الاستراتيجي التونسي أنها مبادرة مستقلة عن الأحزاب، وعن حزب النهضة، ولا تمثل كل المتقاعدين العسكريين، إلا أن التوقيت والسياقات جعلت البعض يضعها في إطار المناكفات السياسية وأنها مدفوعة من النهضة.

    الرسالة المفتوحة لرئيس الجمهورية، لم تكن لها نتيجة ملموسة من حيث موازين القوى السياسية، حيث استهجن العديد من الأطراف إمضاء المبادرة من طرف ضباط متقاعدين، خوفا من أن يكون ذلك مدخلا بإدخال المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي. 

    ويرى أن أنصار النهضة الإسلامية حاولوا الركوب على هذه الرسالة، واستغلالها في دعم موقفهم من الحوار، وإذابة الجليد مع رئيس الجمهورية، في حين أن المعارضة الوطنية التقدمية اعتبرتها غير متوازنة. 

    وفي نهاية مايو/ آيار الماضي وتحت عنوان "مبادرة حل.. الأمل الأخير لإنقاذ تونس"، نشر العميد مختار بن نصير، الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مبادرة وقع عليها عدد من الضباط المتقاعدين، طالبوا خلالها بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح وتجنب أي مخاطر قد تطرأ نتيجة أي صراع سياسي، مشددين على أن دافعهم الأول لتلك الرسالة هو "المخاطر الجسيمة التي تهدد البلاد".

    إنفوجرافيك -توزيع المقاعد داخل مجلس النواب التونسي
    © Sputnik
    توزيع المقاعد داخل مجلس النواب التونسي

    انظر أيضا:

    ما أسباب وأبعاد أزمة المحكمة الدستورية في تونس؟
    الرئيس التونسي: مستعد لاتخاذ قرارات جريئة لتجاوز الأزمة الراهنة
    الغنوشي: لا حل للأزمة السياسية في تونس إلا بالحوار
    تونس... هل تنجح مبادرة الحوار الوطني في لم شتات السياسيين وحل أزمة البلاد؟
    وسط اشتراطات مرهقة... هل يحل القرض الجديد لصندوق النقد الأزمة في تونس؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    تداول الذهب عبر الإنترنت... إكسب الأموال من المنزل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك