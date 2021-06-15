مصر.. بشرى سارة للباحثين عن فرص عمل في ليبيا

زف موقع إلكتروني إخباري، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للمصريين الباحثين عن فرص عمل، خاصة في ليبيا.

وأكد إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، في لقاء مع "الموقع الإلكتروني سكاي نيوز عربية" ، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تحاول استقدام عمالة مصرية للعمل على أراضيها، خاصة وأنه ينقصها أيدي عاملة في كثير من المجالات والتخصصات المهمة والضرورية.

وأفاد الجراري بأن زيارة علي العابد، وزير العمل الليبي، إلى مصر في زيارة عمل رسمية تستغرق أسبوعا كاملا، تأتي في هذا السياق، خاصة وأن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الديبية، قد أوفده إلى القاهرة لهذا الغرض، بدعوى التنسيق مع الجانب المصري، بشأن آليات عمل تنظيم وتسهيل عمل تشغيل الأيدي العاملة المصرية في ليبيا، وذلك ضمن خطة ليبيا لإعادة الإعمار في البلاد.

وأعلن إبراهيم الجراري أن الوزير الليبي سيبحث مع نظيره المصري كيفية العمل على توفير عمالة مصرية مهنية ومتخصصة بشكل كبير في استصلاح الأراضي الزراعية، بهدف توفير الخضروات والفواكه محليا، لتقليل عملية الاستيراد، على أن يكون للشركات المصرية الحظ الأكبر من العمالة القادمة، النصيب الأكبر في هذه العقود.

ومن بين التخصصات المطلوبة للعمالة المصرية في ليبيا، إعادة إعمار الطرق والكباري، وكذلك معالجة وإصلاح وتدشين محطات المياه والكهرباء، حيث أوضح الجراري أن هذا التخصص أو تلك المرافق بمثابة أمر استراتيجي بالنسبة لليبيا، وأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الليبية، خلال الفترة الراهنة.

وعدد إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، الكثير من التخصصات المصرية الأخرى المطلوبة في ليبيا، من بينها المهندسين والخبراء في مجال الطاقة والإسكان، فضلا عن إيفاد أطباء ومدرسين وأساتذة جامعات.