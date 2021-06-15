وزير الخارجية القطري: العلاقات القطرية المصرية تسير في اتجاه إيجابي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن العلاقات القطرية-المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ قمة (العلا).

وأكد الوزير أن بلاده تطلع أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة بين قطر ومصر، مشيرا إلى أن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربي كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع مصر فقط، ولكن مع كافة الدول العربية ودول الجوار.

وشارك الوزير في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي ناقش أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مصر والسودان.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، أشار الوزير القطري إلى أن اجتماعات لجان المتابعة والتي حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين، وأضاف: "كما كانت هناك زيارة ومقابلة حملت خلالها رسالة من أمير قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم شاهدنا رسالة من الرئيس السيسي إلى الشيخ تميم وكان لقاء إيجابيا".

وتحدث الوزير القطري عن لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، ووصف المباحثات التي عقدت أمس معه بـ"إيجابية وبناءة"، وأضاف "علاوة على رغبة مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات إلى العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخي والمهم بالنسبة للبلدين".

وتابع: "أننا في مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت في السنوات السابقة ونريد البناء عليها".