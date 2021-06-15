السعودية.. تدشين أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجد

دشن عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، لأول مرة هذا العام، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد من المسجد الحرام "بصائر".

وأفادت "وكالة الأنباء السعودية واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المصحف المرئي هو مصحف نوعي قد صدر مصورا، للمرة الأولى، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد، التي جرت في شهر رمضان الماضي، من محراب الكعبة.

وتضم سلسلة المصحف المرئي توثيق مرئيا لسور "القرآن الكريم" كاملا مع دعاء ختم القرآن نفسه، لعبد الرحمن السديس، فيما يضم تلاوات أئمة "المسجد الحرام"، منهم الشيخ السديس ذاته، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ عبد الله الجهني، والشيخ بندر بليلة، والشيخ ياسر الدوسري، خلال شهر رمضان الماضي، وذلك من خلال إنتاج مميز وبجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

ونقلت الوكالة عن الشيخ السديس شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة السعودية لشؤون الأئمة والمؤذنين، خلال موسم رمضان الماضي، والخروج بهذا المصحف، والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد.