يتعلق بالاستخبارات.. إسرائيل تكشف أول قرار لنفتالي بينيت

ونشر الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بينيت مدد ولاية رئيس جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" الجنرال ناداف أرغمان، لشهر واحد، لتستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم أول لقاء عمل له مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ناداف أرغمان.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 15, 2021
وبناءً على طلب رئيس الوزراء، سيتم تمديد ولاية أرغمان حتى شهر أكتوبر المقبل. pic.twitter.com/Kv6CIQTF8l
ونشر بينيت صورة تجمعه بأرغمان، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لأول مرة منذ توليه المنصب، مستعرضا تقارير استخباراتية بشأن نشاط جهاز الشاباك.
رئيس الوزراء نفتالي بينيت اجتمع اليوم مع رئيس جهاز الموساد دافيد برنيعا الذي قدم له إيجازا استخباراتيا حول انشطة الجهاز. pic.twitter.com/5XQVqoeIbr— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 15, 2021
كما عقد بينيت لقاء، اليوم، مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، دافيد برنيعا، الذي قدم له، أيضا، إيجازا استخباراتيا حول أنشطة الجهاز.
فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الإثنين، لقاء مع مائير شبات، رئيس هيئة الأمن القومي، وسكرتيره العسكري.
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