الجزائر: جبهة التحرير الوطني تحصد العدد الأكبر من مقاعد البرلمان

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، فوز حزب جبهة التحرير الوطني الموالية للحكومة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تجرى في البلاد بعد الحراك الذي تسبب في رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر - سبوتنيك. وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن حزب جبهة التحرير الوطني حصد 105 مقاعد في البرلمان المقبل، فيما حصدت القوائم المستقلة 78 مقعدا، وجاءت حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي على 64 مقعدا في المركز الثالث.



وأشار شرفي إلى أن عدد المشاركين في عملية التصويت وصل إلى حوالي 5 ملايين و583 ألف شخص، من بين حوالي 24.4 مليون جزائري يحق لهم التصويت، لتكون نسبة المشاركة 23.03 بالمئة.

وبحسب موقع "الجزائر الآن"، أشار شرفي إلى أن الحملة الانتخابية "عرفت مستوى جيد للخطاب السياسي وبهذا تمضي الجزائر الجديدة قدما في بناء مؤسساتها".

وشدد شرفي على أن النواب الجدد لديهم "مسؤولية تمثيل الشعب الجزائري أحسن تمثيل والدفاع عن حقوقهم".