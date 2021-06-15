العراق وإيران يعتزمان اتخاذ خطوة دبلوماسية مهمة بينهما

ونقلت "وكالة إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، أن موضوع إلغاء تأشيرات الدخول بين بلاده والعراق، لا يتوقف على زيارة الأربعين فحسب.

وأكد إيراج مسجدي أن إيران في انتظار موافقة الجانب العراقي حتى يتم تنفيذ قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق، مشيرا إلى أن بلاده دخلت في مفاوضات مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بشأن إلغاء تلك التأشيرات.

ولفت إيرج مسجدي إلى أن إيران والعراق شكلا لجنة مشتركة حول قررا إلغاء التأشيرات، حيث جرت مباحثات ومناقشات عديدة بين الجانبين، حتى وصلا إلى اتفاق ثنائي قيد الصياغة، في الوقت الراهن، منوها إلى أن طهران تنتظر رد بغداد، على أن يعلن من قبل الجانب العراقي.

وذكر السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، أنه سبق للجانبين، العراقي والإيراني، إلى إبرام اتفاق خلال فترة عادل عبد المهدي، لرئاسة وزراء العراق، بشأن إلغاء رسوم التأشيرات بالنسبة لرعايا البلدين.

وقال مسجدي:

لقد حان الوقت اليوم لإعداد اتفاق مشترك حول إلغاء التأشيرات، لا يقتصر على زيارات الأربعين فقط، وإنما سيكون قرارا مستديما وشاملا، وقد أرسلنا مذكرة بهذا الصدد إلى الحكومة العراقية، بانتظار موافقتها، والتوقيع عليها.