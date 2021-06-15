إصابة 33 فلسطينيا خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالتزامن مع "مسيرة الأعلام"

أصيب 33 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، خلال محاولتهم التصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية التي انطلقت مساء اليوم، واشتباكهم مع القوات الإسرائيلية في مدينة القدس.

القدس- سبوتنيك. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 33 فلسطينيا تنوعت إصابتهم بين الرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، فضلا عن إصابة عدد بكسور من جراء الاعتداء عليهم بالهراوات.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا محكما على مدينة القدس لا سيما في منطقة باب العامود والشوارع المحاذية مستبقة موعد مسيرة المستوطنين "رقصة الأعلام".

ومنعت الفلسطينيين بالقوة من الوصول إلى ساحة باب العامود والشوارع حيث نصبت السواتر الحديدية والحواجز في الطرقات ومنعت المرور والحركة بحرية.

وأمنت الأجواء لمسيرة المستوطنين التي شارك بها الآلاف في منطقة باب العامود حيث أقاموا رقصة الأعلام تحت حماية القوات الإسرائيلية.

ودفعت السلطات الإسرائيلية بالمزيد من قواتها حيث نشرت 2500 شرطي في القدس لتأمين فعالية مسيرة الأعلام التي انطلقت في قلب المدينة.