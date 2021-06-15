لبنان.. توقيف شبكة تهريب جديدة إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن اللبنانية أوقفت شبكة تهريب جديدة إلى السعودية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، إدارة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنت من ضبط حوالي ربع مليون حبة "كبتاغون"، أي ما يعادل 37،2 كلغ، موجودة داخل مضخات مياه كهربائية، صغيرة الحجم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن تلك الكمية الكبيرة من حبة "كبتاغون" كانت في طريقها إلى السعودية، عبر مطار بيروت الدولي، وذلك في اليوم الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، وأن معاملات الشحن بين البلدين، تمت عبر بطاقة هوية مزورة.

وأشار الأمن الداخلي في لبنان إلى أن قواته تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين الرئيسيين في العملية، وهم ثلاثة، لبنانيان وسوري، وذلك في الثامن من الشهر الجاري، عبر عملية نوعية ومتزامنة.

واعترف المتهمون بأنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات، وبأن شحنة "كبتاغون" كانت مهربة من سوريا وعملوا على نقلها إلى بيروت، ومنها إلى السعودية، عبر هويات أو بطاقات مزورة.

يذكر أنه في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية أيضا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر 5.3 مليون حبة مخدرة، مخفية داخل شحنة فواكه قادمة من لبنان.