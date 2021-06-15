السنغال: مبادرة الحكم الذاتي هي "الإطار الملائم" لإنهاء أزمة الصحراء الغربية

اعتبرت السنغال أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تمثل" الإطار الملائم" للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.

جاء هذا في كلمة ممثل السنغال أمام اللجنة الـ 24 للأمم المتحدة، التي تنعقد سنويا بنيويورك من 14 إلى 25 يونيو/ حزيران، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ومع).

وقال ممثل السنغال إن بعثتنا ترى في المبادرة المغربية الإطار المناسب والمتوافق مع القانون الدولي، ومع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ورأى الدبلوماسي السنغالي أن المبادرة تراعي "قضية الساكنة المحتجزة بمخيمات تيندوف"، تنفيذا للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن التقدم الذي يحرزه المغرب على أرض الواقع، خاصة في النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، وجهوده في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء تكشف عن رغبته في إيجاد حل سلمي للنزاع.

يذكر أن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975، بحسب "رويترز".

في المقابل، يحاول المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الجبهة وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعترفت في ديسمبر/ كانون الأول، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة. ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.