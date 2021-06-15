سوريا: استئناف الرحلات بين دمشق ودبي والشارقة

أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات بين مطار دمشق وكل من إماراتي دبي والشارقة.

وأفادت "وكالة الأنباء السورية سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة النقل السورية قد أعلنت عن استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة، بداية من العشرين من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن الخطوط الجوية السورية إعلانها أن أولى الرحلات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، مضيفة بأن "السورية للطيران" ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى الشارقة، و4 رحلات أسبوعيا باتجاه دبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية قد عبرت إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعد توقفها لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ويذكر أن الإمارات بجانب كل من العراق وسلطنة عمان، كانت من أوائل الدول العربية، التي قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية، دمشق، وعبر الأجواء السورية، بعد قطيعة عربية أعقبت الأزمة المستمرة في سوريا، منذ العام 2011.