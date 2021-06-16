دقلو يؤكد التزام السودان بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، التزام حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ "اتفاق جوبا" لسلام السودان.

وقال دقلو،"إن المسيرة التي تبدأ بالمشاركة والتشاور جديرة بالنجاح لأنها تمثل تمرينا مطلوبا في مضمار الشفافية والممارسة الديمقراطية"، وفقا لوكالة أنباء السودان.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودني، إلى أن الأولوية التي ينبغي أن يركز عليها الجميع تتمثل في تنفيذ اتفاق السلام.

وأوضح أن ذلك يأتي باستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتمكين الأجهزة العدلية والأمنية من أداء واجباتها في حماية المواطن وحفظ الحقوق العامة والخاصة.

وأبان أن "بناء السلام يرتكز على معالجة إفرازات الحرب وإزالة المرارات ورفع الغبن وجبر الضرر بعقد المصالحات بين المكونات الاجتماعية، وإعلاء قيم التسامح، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية". مضيفا أن اتفاق جوبا لسلام السودان عالج جذورها ومسبباتها.