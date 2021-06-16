السفير البحريني: الاتفاق على تصنيع "سبوتنيك V" في المملكة يشمل كل اللقاحات الروسية ضد كورونا

أكد السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أن الاتفاق على تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعد باكورة التعاون الصحي بين المنامة وموسكو، لما له من أهمية كبيرة في نقل الأدوية وتكنولوجية صناعة الأدوية الروسية لأول مرة إلى منطقة الخليج.

موسكو - سبوتنيك. وشدد السفير على أن نقل الصناعات الدوائية لا يشمل فقط لقاح سبوتنيك V بل كل اللقاحات الروسية المضادة لـ"كوفيد 19" المعتمدة في روسيا.

وقال الساعاتي في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك": "إن أهم نتائج زيارة وفد كبير من مملكة البحرين برئاسة وزير الخارجية البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لروسيا ومشاركته في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع سعادة السيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق السيادة البحريني، شركة ممتلكات البحرين القابضة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي ومجموعة بينوفارم بشأن نقل تقنية صناعة لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى مملكة البحرين وتصنيعه وإنتاجه في البحرين لتلبية الطلبات المتزايدة في المنطقة العربية".

وأكد السفير البحريني أنه: "سيتم خلال الفترة القادمة التباحث بين البلدين في الأمور الفنية المتعلقة بنقل التقنية واعتقد أن هذا سيكون باكورة التعاون الصحي بين مملكة البحرين ورسيا الاتحادية من أجل نقل التكنولوجية والأدوية والصناعات الدوائية من روسيا إلى منطقة الخليج عبر بوابة البحرين".

وشدد الساعاتي على أن: "نقل الصناعات الدوائية يشمل أيضا كل اللقاحات المتعلقة بمكافحة كورونا ليس "سبوتنيك V" فقط بل هناك لقاحات جديدة مسجلة ومعتمدة في روسيا، سيتم النظر في التعاون بنقلها إلى مملكة البحرين، وأيضا لقاحات الأمراض والفيروسات الأخرى، هذه سترى النور بإذن الله خلال الفترة القادمة".