أبو الغيط: المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تدور في الإعلام أيضا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما وصفه بـ "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي" تدور في الإعلام أيضا، مضيفا: "لا بد من صناعة محتوى إعلامي يخاطب الآخر بالحقوق العربية".

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، على أهمية تشكيل الرأي العام العالمي حيال ما يجري في فلسطين".

يذكر أن أبو الغيط، حذر في تصريحات سابقة، مما وصفها بالإجراءات الإسرائيلية القمعية، التي يتم ممارستها ضد الفلسطينيين في الأحياء العربية في مدينة القدس.

🔴#عاجل | الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 💬: لا بد من صناعة محتوى إعلامي يخاطب الآخر بالحقوق العربية#TeNTV pic.twitter.com/VPCpkVcSED — TeN TV (@TeNTVEG) June 16, 2021

ويحذر أبو الغيط من مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية يمكن أن تشعل الموقف في القدس، مؤكدا أن الحشد من قبل اليمين المتطرف ومن قبل جماعات الاستيطان الإسرائيلية هدفه استفزاز الفلسطينيين وافتعال المواجهات.

ويرى أمين عام جامعة الدول العربية، أن تنظيم مسيرات ومظاهرات يمكن أن يؤدي إلى تأجيج المشاعر وينتج عنه رفع مستوى التوتر.