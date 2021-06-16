الإمارات تستثمر ملياري دولار في قطاع البترول المصري

تخطط الإمارات العربية المتحدة لزيادة حجم استثماراتها في قطاع البترول المصري خلال السنوات الـ5 المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار أمريكي.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لجهاز الإمارات للاستثمار، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإمارات ومصر لديهما شراكة استراتيجية تعتمد على ثوابت راسخة لتحقيق نهضة تنموية شاملة.

ولفتت الصفحة إلى قول علي راشد الجروان، المدير التنفيذي لشركة "دراغون أويل" الإماراتية، إن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية اعتمادا على أحدث الابتكارات في مجال النفط والغاز.

🇦🇪🇪🇬#الإمـارات و #مصـر... شراكة استراتيجية و ثوابت راسخة ونهضة تنموية شاملة



سعادة علي راشد الجراوان

المدير التنفيذى لشركة دراجون اويل@MOPEgypt @DragonOil_UAE pic.twitter.com/O2oLxpLOpg — UAE International Investors Council (UAEIIC) (@uaeiic) June 16, 2021

ولفت الجروان إلى أن شركته حرصت على إقامة علاقات متميزة مع وزارة البترول المصرية والجهات المختصة في مصر، بصورة تحقق نتائج إيجابية على الاستثمار في هذا المجال، اعتمادا على العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والإمارات.

وأوضح الجروان أن "دراغون أويل" استحوذت عام 2019، على أصول وحصة شركة "بي بي" العالمية في منطقة خليج السويس، وخلال فترة وجيزة وصل حجم استثماراتها إلى 850 مليون دولار أمريكي.