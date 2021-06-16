أبو الغيط: الانتخابات الجزائرية تعكس الثقة الشعبية في استكمال المسار السياسي

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحمير، على هامش أعمال مجلس وزراء أعمال العرب.

وعقد لقاء بلحمير وأبو الغيط، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال مجلس وزراء الأعمال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال مصدر في الجامعة العربية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن أبو الغيط أعرب "للوزير الجزائري عن ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي، والتي ظهرت نتائجها بالأمس، وبما يعكس الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد بصورة حرة وشفافة".

هذا وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس الثلاثاء، فوز حزب "جبهة التحريرالوطني" الموالية للحكومة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت في البلاد، بعد الحراك الذي تسبب في رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" حصد 105 مقاعد في البرلمان المقبل، فيما حصدت القوائم المستقلة 78 مقعدا، وجاءت حركة "مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي على 64 مقعدا في المركز الثالث.

وأشار شرفي إلى أن عدد المشاركين في عملية التصويت وصل إلى حوالي 5 ملايين و583 ألف شخص، من بين حوالي 24.4 مليون جزائري يحق لهم التصويت، لتكون نسبة المشاركة 23.03 في المئة.