سفير البحرين لدى موسكو يتوقع عودة "طيران الخليج" قريبا إلى روسيا

أعلن السفير البحريني لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب للجهات الروسية لاستئناف رحلات شركة "طيران الخليج" إلى موسكو.

وأكّد السفير عزم الشركة البحرينية على القيام بكل ما يلزم من جانبها من الأمور الاحترازية والشروط الروسية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وضمان السفر الآمن، مرجحا الحصول قريبا على موافقة عودة "طيران الخليج" إلى روسيا.

وقال الساعاتي في حوار مع وكالة "سبوتنيك": إننا "قدمنا طلبا لدى الجهات المعنية لاستئناف رحلات شركة "طيران الخليج" إلى موسكو، ودائما الجهات الروسية المعنية في هذا الشأن تبحث في الأمور الصحية والاحترازية والتي ستوفرها طبعا شركة "الخليج"، بأن المسافرين يجب أن يكونوا مطعّمين ولديهم شهادات خلو من الإصابة بفيروس كورونا".

وأكد السفير أن "طيران الخليج" تسعى لاستئناف رحلاتها إلى موسكو التي توقفت لمدة عام تقريبا، من موسكو إلى وجهات أخرى، وإلى الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية".

وأضاف سفير البحرين: "إننا نتوقع الحصول على الموافقة في الأيام القادمة، للشركة التي صار لها خمس سنوات تقدم الخدمات بربط منطقة الخليج وروسيا الاتحادية. والمؤسسات الدينية مهتمة باستئناف نقل المعتمرين والحجاج عبر "طيران الخليج".

ونوّه الساعاتي إلى أن "روسيا والبحرين بصدد توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بالجوازات الصحية للبلدين للأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، مشددا على أن "هذه الخطوة ستساهم في تسهيل وزيادة حركة المسافرين بين البلدين".

وقال السفير: "إننا وقّعنا في مملكة البحرين مع عدد من الدول بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات أو الجوازات الصحية للمطعّمين لتسهيل حركة المسافرين، ولدينا الآن موافقة من الجانب الروسي للتوقيع على هذه الاتفاقية باعتراف بالشهادات الصحية للمسافرين الحاصلين على لقاح "سبوتنيك V" من الجانبين، ولا سيما أن البحرين من أوائل الدول التي بدأت بالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" منذ أكثر من سنة".

وأضاف الساعاتي: "أعتقد أن هذا سيسهل في حركة المسافرين سواء الروس إلى البحرين أو من البحرين ودول الخليج إلى روسيا، والآن يوجد موافقة من روسيا على توقيع هذه الاتفاقية وسيكون خلال الفترة القريبة القادمة، والباقي هو إجراء روتيني".

ومع تحسن الوضع الوبائي في بعض مناطق العالم والنجاحات في مواجهة فيروس "كورونا"، بدأت روسيا برفع قيود السفر عن الرحلات الجوية وأصدرت السلطات الروسية قرارا في نهاية مايو/ أيار الماضي، بالسماح بالسفر المتبادل مع 9 دول بينها المملكة المتحدة ولبنان والمغرب، ولكنها مددت من جهة أخرى قيود الطيران مع تركيا وتنزانيا.