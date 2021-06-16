"أنصار الله" تنفذ أول عملية إعدام علنية منذ 2018

وبحسب ما نقل موقع "سبتمبر 26" التابع لأنصار الله، تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام، في ميدان التحرير في العاصمة صنعاء، على المحكوم عليه علي عبدالله حسين النعامي في جريمة قتل بناته الثلاث.

ولفت الموقع إلى أن المتهم قتل بناته الثلاث خنقا ونَكَسهنَّ داخل خزان ملأه بالماء، لأن زوجته قالت له إنها ستذهب عند أهلها مع بناتها حتى يبحث عن منزل آخر ينقلوا إليه وهو لم يتقبل الفكرة وقام بالانتقام من الأم بهذه الطريقة.

وأشار الموقع إلى أن المتهمين الآخرين اللذين تم تنفيذ الإعدام بحقهما، هما المتهمين عبدالله على المكحلي ومحمد عبدالله عرمان لقيامهما باغتصاب وقتل الطفل حامد محمد راشد صالح الحداد من أبناء محافظة ريمه.

وارتدى الرجال الثلاثة بدلة السجن الزرقاء وأطلق الرصاص الحي عليهم.

وبحسب "فرانس برس" يعود آخر إعدام علني في صنعاء إلى آب/اغسطس 2018 حيث أعدمت السلطات ثلاثة أشخاص بتهمة اغتصاب طفل وقتله، وقامت بتعليق جثثهم على رافعة وسط ميدان التحرير.