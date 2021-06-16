سعيد يجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيطالي في روما

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، شدد خلالها على حرص تونس على تطوير التعاون الاقتصادي مع روما، وذلك خلال زيارته لإيطاليا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن سعيد وصل إلى روما في زيارة رسمية إلى إيطاليا، تستمر يومين.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يشدد في لقاء مع الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا على حرص تونس على تطوير تعاونها الاقتصادي مع إيطاليا. #TnPR pic.twitter.com/E1wCPDos4W — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 16, 2021

وكان في استقبال الرئيس التونسي لدى وصوله إلى روما، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة حتى غدا الخميس، يلتقي خلالها أيضا برئيس الوزراء الإيطالي.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يحلّ بروما لأداء زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. #TnPR pic.twitter.com/aERiEGOW0X — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 16, 2021

وقالت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" إن الزيارة تمثل مناسبة لبحث تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتساهم في ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق بين البلدين، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.