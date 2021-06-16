أول طالب عربي في جامعة إسرائيلية: فعلت ذلك لمساعدة بلادي... فيديو

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن شابا من دولة عربية وصل إلى إسرائيل للالتحاق بإحدى جامعاتها، ليصبح بذلك أول طالب عربي يلتحق بجامعة إسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن منصور المرزوقي (19 عاما) من الإمارات العربية المتحدة وصل إلى إسرائيل قادما من دبي.

وقرر المرزوق نقل دراسته من الولايات المتحدة إلى المركز متعدد التخصصات في هرتسليا، قرب تل أبيب، حيث يخطط للحصول على البكالوريوس في مجال الحوكمة.

وقال المرزوقي لـ "روعي كايس" محرر الشؤون العربية بالقناة إن الدراسة في الولايات المتحدة جيدة،، لكنه قرر الإقدام على تلك الخطوة لمساعدة بلاده من خلال تعلم الثقافة الإسرائيلية.

وكان في استقبال الطالب الإماراتي رئيس الجامعة وعدد من الطاقم التعليمي بها، الذين أبدوا ترحابهم الشديد به، بحسب القناة.

وقال الشاب إنه لا يكترث بردود الفعل السلبية تجاهه في العالم العربي، بعد ذهابه إلى إسرائيل، مضيفا "أنا طالب أبحث عن السلام".

"יכול לעזור למדינה שלי, אני מחפש שלום": מדובאי לבינתחומי בהרצליה - הסטודנט האמירותי הראשון בישראל@kaisos1987 #חדשותהערב pic.twitter.com/h1ceWt5QeE — כאן חדשות (@kann_news) June 15, 2021

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترام، ووقعت البلدان منذ ذلك الوقت عشرات الاتفاقيات لاسيما في مجال التجارة والاستثمار.