أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقارا جديدا لعلاج كورونا

أعلنت حكومة أبوظبي عن تسلمها لأول شحنة من عقار سوتروفيماب لعلاج فيروس كورونا، لتصبح أول مدينة في العالم تتسلم هذا العقار.

جاء هذا في تغريدة اليوم الأربعاء، لمكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه بموقع "تويتر".

وقال المكتب إن العقار يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

Led by @DoHSocial, in collaboration with GlaxoSmithKline and Rafed, and following approval by @mohapuae, AbuDhabi is the first place globally to receive Sotrovimab, a new anti-Covid-19 medication shown to prevent severe illness and death in 85 per cent of cases treated early. pic.twitter.com/xGhUTXE2Bm — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 16, 2021

​وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وافقت على الاستخدام الطاريء لعقار سوتروفيماب في مايو/ أيار الماضي.

وجاء تسليم الشحنة إثر تعاون دائرة الصحة في المدينة مع شركة "رافد"، مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة، وشركة "غلاكسو سميث كلاين" العالمية للصناعات الدوائية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران.