الاتحاد التونسي للشغل يرد على الغنوشي: "أنت سبب البلية"... فيديو

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية عمالية في البلاد، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، واتهمه بأنه "سبب البليّة في البلاد".

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في تصريحات مع إذاعة "شمس آف آم" الخاصّة، موجها خطابه إلى الغنوشي: "الذي تحدث على ربع ساعة عمل، أقول له أنت لم تشتغل دقيقتين في حياتك"، داعيا الجميع إلى احترام أنفسهم، خاصة من لا يستطيع تقديم أي شيء للبلاد والابتعاد عن المهاترات والغوغائية، في إشارة إلى الغنوشي، الذي قال إنه سبب البليّة".

جاء ذلك ردا على تصريحات للغنوشي قال فيها إن الموظف التونسي يعمل ربع ساعة في اليوم، ويتقاضى راتب 8 ساعات، وأكد أن تونس لن تتقدم بالإضرابات في القطاعات العامة والخاصة، وإنما بالعمل، ملمّحا في ذلك إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت رفضها دعوة الرئيس قيس سعيد لإجراء حوار وطني بهدف تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي للبلاد، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة "مشرفة على الحوار لا على أجندته".

واعتبر المستشار السياسي لرئيس الحركة رياض الشعيبي، أن "تأكيد سعيد على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى تغيير سياسي في البلاد، وجهة نظر لا نتفق فيها معه"، وذلك حسب "إذاعة موزاييك" التونسية.

ووصف الشعيبي اجتماع الرئيس مع رؤساء الحكومات بالإيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "كان من المفترض أن يجلس سعيد مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحاد العام التونسي للشغل للحديث حول ترتيبات الحوار الوطني".

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد. واتهم، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، أطرافا سياسية لم يحددها، بالسعي لإزاحته من الحكم "ولو بالاغتيال".