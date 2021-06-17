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    مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية

    رئيس دار الأوبرا المصرية يكشف مصير مهرجان القلعة ومشروع أوبرا الأقصر

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    كشف مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، آخر التطورات المتعلقة بمشروع أوبرا الأقصر، وكذلك فيما يتعلق بالمنحة العمانية الخاصة بإعادة ترميم مسرح المنصورة القومي.

    وأكد صابر خلال حواره مع "سبوتنيك"، أن المنحة العمانية كما هي ولم يصرف منها أي شيء حتى الآن في خزينة الدولة. 

    عرض ريغوليتو
    © Photo / Theatre St. Petersburg Opera House
    مسرح "أوبرا سان بطرسبرغ" يخطط لزيارة بعض الدول الأفريقية بعد مصر
    وفيما يتعلق بالمسرح أوضح أن بعض العقبات كانت مع الشركة التي تتولى المشروع وتم تذليلها، حيث بدأ العمل في المسرح بعد تغيير الاستشاري. 

    ومن المفترض أن يتم تسليم المسرح خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى.

    وبشأن مشروع أوبرا الأقصر، أوضح صابر أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع كانت من قبل الصين، إلا أنهم وجدوا أنها غير مجدية فتم إلغاء المشروع نهائيا. 

    وبشأن إقامة مهرجان القلعة هذا العام قال رئيس دار الأوبرا: "تقدمنا بطلب لوزيرة الثقافة، كما أنها خاطبت وزير السياحة ورئيس الوزراء، وفي انتظار الرد، إلا أن احتمالية إقامته كبيرة". 

    وتابع: "كما نؤكد أن إقامة المهرجان سيكون باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد وعدد الجمهور".  

    وفيما يتعلق بعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا قال صابر: "تخصيص هذا العام للتبادل الإنساني يؤكد على العلاقة القوية والصداقة بين البلدين وأهمية التبادل بين البلدين على مستوى الثقافة أو الاقتصاد وجميع المجالات، وتنظيم المعارض أيضا".

    • كما تحظى الفنون الرفيعة بأهمية كبيرة لدى البلدين، وتاريخيا تمثل الروابط الثقافية بين الشعبين أهمية كبيرة أيضا.

    وعلى مدار العام ستنظم الكثير من المعارض والملتقيات والندوات والعروض في مصر وكذلك في روسيا، وستنظم روسيا حفل الافتتاح فيما تنظم مصر حفل الختام في روسيا بمشاركة فرق الأوبرا.

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