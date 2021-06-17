"روستيخ" الروسية تتبرع بدفعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى مصر

أرسلت شركة "روستيخ" الروسية دفعة من لقاح "سبوتنيك v" إلى جمهورية مصر العربية مجانا بسبب الوضع الصعب المرتبط بانتشار COVID-19 في البلاد.

هبطت طائرة مساعدات إنسانية في مطار القاهرة، اليوم، وتم تسليم ما مجموعه 8 آلاف جرعة لتطعيم 4 آلاف شخص، بحسب ما نقل موقع rostec.

وقال رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشميزوف: "تهدف المساعدة المقدمة لشريك روسيا منذ فترة طويلة إلى تعزيز العلاقات الطيبة والوثيقة بين البلدين الشريكين. نحن نرتبط بروابط اقتصادية وثقافية قوية. منذ عدة سنوات، قمنا بدعم مصر في إجراء البحوث الأثرية، ومساعدة العلماء على كتابة تاريخ الحضارة القديمة. الوضع الصعب مع انتشار فيروس كورونا في بلد صديق يتطلب بلا شك مشاركتنا ودعمنا. نأمل أن يساعد توريد اللقاح الروسي مصر في مكافحة الوباء ".

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر اليوم عشرات المليارات من الدولارات، جزء كبير منها هو منتجات لشركات "روستيخ".