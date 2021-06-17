الكاظمي: حضرنا كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
بغداد– سبوتنيك. وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الخميس، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، سفراء الإتحاد الأوربي في العراق"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية".
وأكد الكاظمي خلال اللقاء، وفقا للبيان "تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".
من جانبهم، أكد السفراء "دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلا عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية، التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل"، كما عبّروا عن "ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان"، مؤكدين "استعداد الاتحاد الأوربي ودوله لتقديم الدعم، الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات، التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".
وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
وصوت مجلس النواب العراقي، في 31 آذار/ مارس الماضي، لصالح حل المجلس قبل 3 أيام من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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