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    وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صورة أرشيفية 2019

    "الخارجية الفلسطينية": الأردن وعدتنا بتسهيل الإجراءات وإلغاء "منصة" السفر

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الجانب الأردني وعد بتسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين وتنقلهم من وإلى الأردن، مع إلغاء "منصة" السفر.

    وبحسب بيان للخارجية الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء "وفا"، أكد السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني تقدم وزارته بطلب لنظيرتها الأردنية من أجل إلغاء "منصة" السفر للأردن لصعوبة التسجيل عليها.

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    وكشف الديك أن الجانب الأردني وعد بدراسة الموضوع وتقديم التسهيلات التي تعتمدها لتسهيل حركة المواطنين.

    وعن "المنصة" التي أنشاتها الأردن للتسجيل عليها من المسافرين، أكد أن السلطات الأردنية وعدت بإلغائها.

    ولفت إلى أن المنصة فرضتها أوضاع جائحة كورونا، حيث تم إنشاؤها للتحكم بحركة التنقل بين الأردن وزوارها.

    وعن أسباب المطالبة بإلغائها، أوضح السفير الفلسطيني أنها تتعلق بالتكاليف، مشيرا إلى أنها تفرض تكاليف سفر تصل إلى 800 شيكل على الفرد الواحد الذي يرغب بالسفر الى الأردن أو خارجها.

    وكشف الديك أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اقترح إعفاء المواطن من دفع 150 شيكلا رسوم فحص "كورونا" في الجانب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأخير.

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