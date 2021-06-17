السيسي: استقرار السعودية جزء من أمن مصر القومي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار السعودية، والذي تعتبره القاهرة جزءا من أمنها القومي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وبحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، أن السيسي "أكد على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي".

كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.

من جانبه؛ ثمن القصبي دور مصر "المحوري" بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، ومشيدا بـ"النهضة التنموية الشاملة" التي تشهدها مصر بقيادة السيسي خلال السنوات الماضية.

وتباحث الطرفان حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري السعودي لدوره الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وبحث المشروعات المشتركة الجديدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن بلاده تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.