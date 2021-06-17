إيطاليا.. حل قضية تأشيرات عسكريين عالقين في ليبيا

منحت السفارة الليبية في روما تأشيرات لمجموعة من العسكريين الإيطاليين لدخول ليبيا، وذلك لاستبدال مجموعة سابقة موجودة بقاعدة إيطالية في مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية، نقلا عن مجموعة "أدنكرونوس"، بأن عددا من الجنود الإيطاليين المشاركين بمهمة في ليبيا عالقون هناك بانتظار استبدال مجموعة جديدة بهم، لكن السفارة الليبية لم تمنح التأشيرات اللازمة لجوازات سفرهم.

وأضافت الوكالة أن منح التأشيرة الليبية سيسمح للجنود وعددهم قرابة 200 بالعودة إلى إيطاليا.

وأعلن عضو حزب "إخوة إيطاليا" في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدموندو تشيريللي، مطلع الشهر الجاري، عزمه طلب مساءلة برلمانية لوزيري الخارجية والدفاع في بلاده، بشأن مشاكل تواجهها البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (Miasit)، من حيث "عدم تعاون" السلطات الليبية في إصدار تأشيرات دخول لبدلاء لعناصر عسكرية انتهت مدة خدمتهم في البعثة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات صحافية، إن 200 جندي إيطالي عالقون في ليبيا منذ أبريل الماضي، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

وأشار دي مايو إلى أن "السلطات الليبية قرّرت إعادة تفعيل إجراءات إصدار التأشيرات للعسكريين الإيطاليين العاملين في مصراتة، وهي علامة مهمة على التعاون الذي أبدته".