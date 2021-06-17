الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية بعد استهداف دورية أمنية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية وإرسال وحدات مشاة لدعم غرفة تحرير الجنوب الليبي في تعقب وملاحقة جماعات التنظيمات الإرهابية، بعد عمليات إرهابية استهدفت دوريات أمنية في جبال الهروج جنوبي البلاد.

بنغازي– سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.

وقال: "نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه" .

واضاف البيان أن "هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".

وأوضح المسماري في بيانه أن "تكليف وحدات مشاة بدعم الجنوب الغربي جاء بعد قيام العصابات الإرهابية التكفيرية بعمليات انتحارية ومحاولة تهديد الأمن العام".

يشار أن سيارة مفخخة انفجرت في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج يوم الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو/حزيران خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري والذي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.