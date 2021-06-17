تسجيل
22:12 GMT17 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017

    بعد تأجيلها من الجانب المصري... ما العقبات التي تقف أمام تحقيق ملف المصالحة الفلسطينية؟

    © AFP 2021 / ABBAS MOMANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/52/1044045234_0:0:3086:1736_1200x675_80_0_0_9600cc0852338321cf9752c90e612eff.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106171049284288-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    وفي الوقت الذي أعلنت فيه مصر تأجيل لقاء المصالحة، الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، أكد السفير الفلسطيني في القاهرة أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة مستمر، لافتا إلى أن تأجيله لا يعني فشله.

    وقال مراقبون إن هناك الكثير من العقبات التي تقف حائلًا أمام إنجاز ملف المصالحة، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الفصائل الفلسطينية في الاجتماعات الأخيرة، والتي اتفقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك قبل تأجيلها بسبب رفض إسرائيل أن تشمل القدس.

    اجتماع حركة حماس بالوفد المصري في غزة
    © Sputnik . Hend Eldawy
    بعد دعوة الفصائل.. هل تنجح مصر في صياغة مصالحة فلسطينية جديدة؟

    مصالحة فلسطينية مطلوبة

    وبعد نجاح مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والبدء في إعادة الإعمار، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تمسك بلاده بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.

    وشدد السيسي على أن مصر "تدعم الشعب الفلسطيني وقادته"، مؤكدا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.

    وكان مصدر فلسطيني، قد أفاد أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوارات لأجل غير مسمى. وقال مصدر خاص من القاهرة، لوكالة "سبوتنيك" إن "السبب المعلن من الجانب المصري لتأجيل الحوارات هو انشغالات القيادة المصرية، ولكن في الحقيقة هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتحاورة".

    عقبة رئيسية

    اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن هناك الكثير من العراقيل تقف حائلا أمام تطبيق المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها طويلا، بعد 16 عاما من الانقسام، حتى باتت حلم كل فلسطيني، في ظل ما تتعرض له القضية من تطورات خطيرة، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتهرب من تطبيق القوانين الدولية التي تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والحصار والتمييز العنصري في الأراضي المحتلة.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، رصدت المصري أن أبرز هذه العراقيل التي تقف أمام تنفيذ المصالحة،عدم الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية الكبري مثل حركة فتح، التى تعترف باتفاقية أوسلو كمرجع فلسطيني لحل القضايا الفلسطينية، وبين حركات المقاومة الفلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي، التي تؤمن بأن المقاومة هى الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.

    وترى المصري أن لهذا السبب لن تحدث المصالحة دون الوصول إلى اتفاق يضع حلولا للخلافات المرتبطة بالملفات الجذرية بشكل شامل وكامل للثوابث الفلسطينية واللاجئين وملف القدس وإعادة الإعمار وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الحصار عن قطاع غزة ووضع منظمة التحرير الفلسطينية، التى لابد أن تضم كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلتها، إضافة إلى وضع آلية لملف الانتخابات والضغط على المجتمع الدولى من أجل تطبيقها في القدس.

    الفصائل الفلسطينية في القاهرة - قيادي في حركة حماس يحي السنوار في غزة، 28 أكتوبر 2019
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    انطلاق مباحثات القاهرة... ما الفرص القائمة أمام إنهاء الانقسام وعقد مصالحة فلسطينية؟

    توجهات خارجية

    في المقابل، يرى المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن تعنت قيادة حماس وإصرارها على خلط الأوراق بين العدوان الأخير على غزة، كان السبب الرئيسي لتأجيل الدولة المصرية لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء "الانقلاب" في غزة.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد الأيوبي أنه تفاجئ وفد حماس في القاهرة الفصائل الفلسطينية بزمرة من الطلبات والمواقف التي من شأنها تعقيد فكرة الوصول إلى حلول لكل القضايا، التي تخضع للحوار بين حركتي فتح وحماس تحديدا نحو بناء نظام سياسي فلسطيني مشترك ويعبر عن الكل الفلسطيني.

    ويرى الأيوبي، أن حماس وقيادتها لا تزال غير ناضجة لفكرة الوحدة الوطنية وهي ما زالت مصرة على أعمال أحادية من شأنها تقويض مساعي المصالحة الوطنية والتي كان آخرها تعيين أحد قياداتها وهو عصام الدعالين رئيسا للجنة الإدارية الحمساوية لإدارة القطاع بعيدا عن الشرعية الفلسطينية.

    ويعتقد الأيوبي أن ارتباط حماس بأجندات إقليمية خارجية هو سبب عدم اتخاذها لخطوات إيجابية نحو وحدة البيت الداخلي الفلسطيني لأنها تخضع لتوجهات خارجية، وبذلك تكون كل أهدافها لا علاقة لها بفلسطين.

    وأشاد عضو حركة فتح بالدور المصري في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدا على أن ما تقوم به مصر تجاه فلسطين سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو على صعيد إعادة إعمار غزة بعد الدمار الشامل سيسطر في صفحات التاريخ.

    ووجهت المخابرات العامة المصرية، دعوة للفصائل الفلسطينية لجلسة حوار في القاهرة لمناقشة موضوعات هامة على رأسها، إعادة إعمار قطاع غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية وهيكلة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك قبل إعلان تأجيلها لأجل غير مسمى.

    انظر أيضا:

    إنهاء الإجراءات العقابية في غزة... هل تثبت جدية السلطة الفلسطينية في تحقيق المصالحة؟
    انطلاق مباحثات القاهرة... ما الفرص القائمة أمام إنهاء الانقسام وعقد مصالحة فلسطينية؟
    ما تأثير امتناع "الجهاد" عن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على جهود المصالحة؟
    بعد دعوة الفصائل.. هل تنجح مصر في صياغة مصالحة فلسطينية جديدة؟
    الكلمات الدلالية:
    الدور المصري في المصالحة الفلسطينية, أخبار المصالحة الفلسطينية, المصالحة الفلسطينية, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تُظهر صورة من مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خيوط الـجوسامير نسجتها العناكب الحمراء بالقرب من الأراضي الرطبة في جيبسلاند، منطقة فيكتوريا، أستراليا في 14 يونيو 2021
    بعد الحرائق والفيضانات... شبكات عنكبوتية هائلة تغطي ولاية أسترالية
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك