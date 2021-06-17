قصف وصافرات إنذار... الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف الحرب على غزة

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، مساء اليوم الخميس، بأن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، على خلفية مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد أوعز لقواته العسكرية برفع الجاهزية لسيناريوهات عدة ومختلفة، منها استئناف القتال في غزة.

وزعمت القناة أن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنصات إطلاق الصواريخ في مدينة خان يونس بقطاع غزة يأتي ردا على إطلاق الجانب الفلسطيني لبالونات الغاز الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، طيلة الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنه رد فعل.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".

وذكرت القناة أنه اندلع 13 حريقا جديدا، منذ صباح اليوم الخميس، في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة، لليوم الثالث على التوالي".

وذكرت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عملت على إخماد 7 حرائق اندلعت في محيط مستوطنات النقب، في حين شب الحريق الثامن في محيط مستوطنات (شاعر هنيغيف)".

وبحسب القناة فإن سلسلة الحرائق المستمرة منذ الثلاثاء الماضي، خلفت أضرارا جسيمة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأتت على محاصيلها".

يتبع..