بلينكن يبحث مع لابيد تحسين العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية.

موسكو، 18 يونيو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة: "الوزير أنتوني بلينكن، تحدث يوم الخميس مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وتناولا ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية".

ولفت البيان إلى أن بلينكن تشارك الآراء مع نظيره الإسرائيلي، بشأن فرص تعزيز جهود التطبيع وقضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك طهران.

وتوقفت المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، منذ 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.

وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، أن بلاده منفتحة على تنظيم واستضافة اجتماع بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، في أقرب وقت؛ مشيرا إلى ضرورة استئناف الوساطة الدولية في عملية السلام.

جدير بالذكر، أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبعدهما السودان والمغرب، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون تجاوزا للمبادرة العربية للسلام (وافقت عليها جميع الدول العربية في قمة بيروت 2002)، والتي ربطت التطبيع بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وإنشاء دولة فلسطين.