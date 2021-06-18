الجزائر تغذي ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء... صور

أعلنت الجزائر أنها ستبدأ إمداد ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء عبر الشبكة التونسية، مؤكدة دعم ومساندة الجمهورية الليبية في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة، وأن تكون معوّلها البنّاء في مسارها التنموي.

جاء ذلك في بيان شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز"، أمس الخميس.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، زار العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، على رأس وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021".

وخلال اللقاء أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الجزائرية شاهر بولخراص أنه سيتم الشروع في إمداد ليبيا بـ 180 إلى 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

والتقى الوفد الجزائري رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي، في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، وفق البيان.

كما نقل البيان عن رئيس الشركة الجزائرية، قوله إن "تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي".

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي على سرعة استجابة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع "سونلغاز" للدعوة الليبية لتغطية احتياجاتها الكهربائية خلال صيف 2021، مؤكدا حرص ليبيا على الاستثمار في شراكتها مع الجزائر.