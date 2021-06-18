العثور على قذائف داخل حاويات للنفايات في لبنان

عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع RPG و5 قذائف متنوّعة جميعها قديمة العهد، مرميّة داخل مستوعبات للنفايات في شارع بني معروف - بيروت، وتمت ازالتها من المكان بعد الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات في قوى الامن الداخلي pic.twitter.com/g1QJdXh4zm