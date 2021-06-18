رغد صدام حسين تصف شقيقها الراحل عدي بـ"البطل المقدام"

احتفلت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد شقيقها الراحل، عدي، وهو الابن الأكبر لوالدها.

وشاركت رغد صدام حسين صورة نادرة لها مع شقيقها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت معها رسالة له هي: "نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال. ومع الصديقين".

نتذكرك في هذا العام وكل عام ،، الى جنات الخلد ايها البطل المقدام. مع شهداء العراق وفلسطين الابطال. ومع الصديقين..#عدي_صدام_حسين pic.twitter.com/PSF1ZM0LtV — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 18, 2021

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو/ حزيران عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

وفي مارس/ آذار الماضي، حرصت رغد صدام حسين على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل، عدي صدام حسين.

وأكدت ابنة صدام حسين لمتابعيها على موقع "تويتر" أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها، ونشرت فيه الصورة، مزور.

وعلقت رغد صدام حسين بقولها: "لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض".

كما أكدت في لقائها مع قناة "العربية" السعودية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة "العربية" مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.