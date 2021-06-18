وكالة أنباء الصومال: الجيش يقتل قياديا و30 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية

وقالت وكالة أنباء الصومال إن قوات الجيش وقوات ولاية هيرشبيلي الدراويش نفذت عملية عسكرية مشتركة ضد عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مساء الخميس، في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى.

من جانبه، صرح العقيد علي حاشي، المتحدث باسم الجيش الوطني، لوسائل إعلام محلية بأن الهدف من العملية كان القضاء على مقاتلي حركة الشباب، مشيرا إلى أن الجيش تمكن أيضا من تحرير عدة قرى كانت في قبضة المتمردين.

وفي وقت سابق، سقط عدد من الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكريا في العاصمة الصومالية مقديشو، يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن انتحاريا يرتدي بذلة متفجرة فجر نفسه بعد اختراق مركز تدريب ديغا-بادان جنوبي مقديشو.

وأكدت وسائل الإعلام الصومالية المحلية أن التفجير الانتحاري، أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.