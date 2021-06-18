قرار عراقي بالإفراج عن زوج حلا ابنة صدام حسين

اتخذت السلطات القضائية العراقية، اليوم الجمعة، قرارا بالإفراج عن زوج حلا ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

قضت وزارة العدل العراقية بإطلاق سراح، جمال مصطفى عبد الله سلطان، وذلك لعدم كفاية الأدلة التي تدينه.

ونشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية وثيقة رسمية أصدرتها وزارة العدل القضائية، وتشمل قرار واجب التنفيذ بإخلاء سبيل زوج حلا صدام حسين.

وتتضمن الوثيقة 9 فقرات تبرر قرار الوزارة بالإفراج عنه.

وتم الإفراج عن زوج حلا صدام حسين بعد أن قضى 18 عاما في السجن.

وكان سلطان يشغل منصب مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر قبل الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وكان يحمل رتبة مقدم، وكان ضمن 52 عراقيا مطلوبين لدى أمريكا، وتم اعتقاله في 20 نيسان/ أبريل 2003.

وأصدر مجلس النواب العراقي قانونا في عام 2017 بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وزوجته وابنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وكان جمال مصطفى السلطان من بين المشمولين بالقرار.