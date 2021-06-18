تحذير للكاظمي من سيطرة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الحكومية

أصدرت كتلة بيارق الخير النيابية في العراق، تحذيرا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن سيطرة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الحكومية.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" تحذير "بيارق الخير" من ارتفاع ما وصفته بـ"حمى" الدعاية الانتخابية مبكرا، مشددة على أن ذلك من شأنه إفراز صراعات قد تخرج عن السيطرة.

وطالب رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، الكاظمي بالتدخل لمنع "حمى الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا في العديد من المحافظات، والتنافس الحاد الذي خلقه مبدأ الدوائر المتعددة في قانون االنتخابات الجديد"، على حد تعبيره.

واعرب الخالدي عن قلقه من سعي بعض القوى للسيطرة على دوائر حكومية خدمية مهمة واستغلال قدراتها في الدعاية الانتخابية"، لافتا إلى أن "بعض التغييرات الأخيرة لمدراء دوائر في المحافظات تحتاج إعادة النظر، مرجعا ذلك إلى وجود حديث عن ضغوط سياسية كانت ورائها".

وسلط الخالدي الضوء على أن الأوضاع في العراق الآن لاتتحمل أي مغامرات سياسية"، مشددا على ضرورة تدخل الكاظمي بهدف منع أي تغيرات تحصل دون ضوابط.

وفي وقت سابق، أكد الكاظمي، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية أمس الخميس، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي استقبل سفراء الاتحاد الأوربي في العراق"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، وفقا للبيان "تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".