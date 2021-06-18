تسجيل
21:06 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

    هل اقتربت تونس من سيناريو الانتخابات المبكرة بعد صدام بين الرئيس واتحاد الشغل؟

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104322/35/1043223555_0:182:2993:1866_1200x675_80_0_0_f3bd75ee2ba2fda5d0fdbec503344797.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106181049292650-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D8%9F/

    عادت أجواء الغموض والريبة لتخيم على المشهد السياسي في تونس، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمنظمة النقابية المركزية التي حملت سخطا على رئيس الجمهورية ووعيدا بالعودة إلى صناديق الاقتراع واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

    فاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد) وبعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية الموسعة مساء أمس، أعلن عن تنديده واستنكاره الشديدين لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي وصف فيها الحوار الوطني، الذي قاده اتحاد الشغل عام 2013 بمعية منظمات أخرى وتحصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام عام 2015، بأنه حوار "لا وطني".

    متظاهرون خلال مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس للتنديد بقمع الشرطة للاحتجاجات الأخيرة
    © Sputnik . Mariem Gdira
    تونس... مسيرة في العاصمة للتنديد بقمع الشرطة للاحتجاجات الأخيرة... صور

    كما استهجن الاتحاد العام التونسي للشغل التعطل الحاصل في مبادرة الحوار الوطني التي قدمها إلى رئيس الجمهورية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، واستمرار حالة التناحر السياسي وتغليب القوى السياسية والحزبية لمصالحها الفئوية على مصلحة البلاد، مهددا بدعم فرضية الذهاب إلى الانتخابات المبكرة إذا ما بقي الوضع على حاله.

    سيناريو الانتخابات المبكرة

    وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي لـ"سبوتنيك"، بأن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد استغربت تصريح رئيس الدولة بشأن الحوار الوطني السابق الذي جنب البلاد سيناريوهات سوداء وأسهم في تجنيب تونس خطر الانزلاق إلى "اللا دولة".

    واعتبر الشفي أن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية مجانب للصواب وفيه مساس بقيادات المنظمة الشغيلة وببقية المنظمات الوطنية التي شاركت في إنجاح الحوار الوطني سنة 2013، مضيفا أن مثل هذه التصريحات ستسهم في تعميق الخلافات الحاصلة وتمديد عمر الأزمة.

    وشدد القيادي النقابي أنه إذا ما تواصلت حالة التناحر السياسي والصراعات ولم تتفق مختلف القوى الفاعلة على الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والحقيقي، فإن اتحاد الشغل سيدعم العودة إلى سيادة الشعب وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

    الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    بين التشكيك والتنديد.. الرئيس التونسي يتهم أطرافا داخلية بالتنسيق مع الخارج لاغتياله

    ويرى الشفي أنه من حق التونسيين أن يتخذوا موقفا وأن يبدوا تصوراتهم في علاقة بمعالجة الأزمة الراهنة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وحتى المطالبة بتغيير النظام السياسي الحالي وتعديل فصول من الدستور أثبتت الممارسة وجود خلل بها.

    كما يدعم الشفي فكرة العودة إلى الاستفتاء الشعبي، قائلا إن الاستفتاء الشعبي من أرقى الممارسات الديمقراطية والمطالبة به ليست جريمة، كما أنه حق مكفول بالدستور.

    ويتوقع النقابي أن يطول موعد بدء الحوار الوطني في ظل الصراعات الراهنة بين مؤسسات الدولة وخاصة تواصل حالة التناحر بين الرئاسات الثلاث، معتبرا أن أهم عائق يعطل هذه المبادرة هو استغلال القوى السياسية والحزبية للحوار الوطني من أجل مصالحها الضيقة على حساب مصلحة تونس.

    شرط التوافق

    وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن حديث الأمين العام للاتحاد آخر الأسبوع المنقضي، عن امكانية انفراج الأزمة وقبول رئيس الجمهورية بمبدأ الحوار الوطني والدعوة إليه، قد تبدد نهائيا بعد التصريح الأخير للرئيس.

    وقال الشابي: "تصريح رئيس الجمهورية مثل خيبة أمل كبيرة أصابت خيمة الاتحاد، خاصة وأن رئيس الدولة أخذ وقتا طويلا من أجل التفاعل مع مبادرة الحوار الوطني تجاوز الستة أشهر".

    ويرى السياسي أن الرئيس التونسي ليس لديه رغبة في المضي نحو الحوار ولا يعتبره حلا لتجاوز الصعوبات على الرغم من تأكيده أمس أنه مستمر في دعمه، قائلا إن هذا الأمر يجعل تونس اليوم تقف على حقيقة مرة وصعبة وهي أن مؤسسات الدولة ما تزال معطلة وأن القائمين عليها ليسوا واعيين بخطورة ودقة المرحلة.

    الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
    © AFP 2021 / KARIM JAAFAR
    قيس سعيد: لن أحاور من نهبوا مقدرات الشعب التونسي.. فيديو

    واعتبر الشابي أن العقبات كثيرة أمام الحوار وأن التوجه لمعالجة الأزمة ما زال يخضع إلى صراع النفوذ ومحاولة الفرقاء السياسيين التحكم في المشهد ولو كان ذلك على حساب استقرار البلاد، مشددا على أن الذهاب إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها والعودة إلى الشعب عبر صندوق الاقتراع لاختيار من سيقود المرحلة من جديد فرضية واردة في ظل هذه الظروف.

    واستطرد: "لكن لا يمكن الذهاب إلى هذا السيناريو إلا بتوفر شرط التوافق العريض سواء داخل البرلمان أو بين كل التشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية، لأنه بالدستور وبالقانون لا يمكن لأحد أن يفرض انتخابات سابقة لأوانها".

    وتابع الشابي بالقول: "إن كان هناك ذهاب إلى انتخابات مبكرة فلتكن انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وألا تقتصر العودة إلى الشعب على مؤسسة منتخبة دون أخرى، لأن السبب في تعطل دواليب الدولة هو البرلمان وفشل رئيس الجمهورية في أن يساعد على حلحلة الأزمة".

    الحل في تغيير النظام

    من جانبه، قال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج لـ"سبوتنيك"، إن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة بالقانون الانتخابي الحالي ربما يغير اللاعبين السياسيين ولكنه لن يغير في توازنات القوى وانعدام الأغلبية.

    نور الدين الطبوبي
    © Sputnik . Mostafa Elkilany
    اتحاد الشغل التونسي يسحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية

    وتابع: "في الأنظمة الديمقراطية إذا وصلت الأزمة إلى منتهاها تعاد الانتخابات وهو حل منطقي، ولكن إذا ما أعيدت الانتخابات في تونس بنفس النظام السياسي والانتخابي فإننا سنعيد إنتاج نفس الأزمة ولكن بوجوه سياسية مختلفة".

    ويرى بن فرج أن الحل لا يكمن في الانتخابات المبكرة بقدر ما يكمن في إعادة النظر جوهريا في النظام السياسي والانتخابي، قائلا إن هذا التغيير بمثابة ولادة جديدة للتجربة الديمقراطية عبر ارساء قواعد سياسية جديدة ومنظومة انتخابية تفرز أغلبية.

    واعتبر الناشط السياسي أن البلاد مقبلة على انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي، وأن تصريحات الاتحاد كشفت عن عمق الأزمة التي وصلت إلى النهاية، على اعتبار أنها مست جميع الجوانب.

    وأشار بن فرج إلى تواصل معركة كسر العظام بين الفرقاء السياسيين واستمرار الصراع بين مؤسسات الدولة، وهشاشة الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط والانفجار الاجتماعي، وتأزم الوضع الصحي.

    واعتبر المتحدث أن الأطراف السياسية لم تصل بعد إلى قناعة بضرورة التنازل لحل الأزمة السياسية جوهريا، قائلا إن الحزام السياسي لا يريد التنازل عن الحكومة، وإن رئيس الحكومة لا يريد التخلي عن موقعه في القصبة، وإن رئيس الدولة لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام لأنه متمسك بمشروعه السياسي الجاهز مسبقا.

    انظر أيضا:

    "العدل" التونسية تفتح تحقيقا حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية
    الاتحاد التونسي للشغل يرد على الغنوشي: "أنت سبب البلية"... فيديو
    قيس سعيد: لن أحاور من نهبوا مقدرات الشعب التونسي.. فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك